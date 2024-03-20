Алтайские воздухоплаватели впервые пролетели почти 100 километров над краем

Иван и Наталья Ярцевы на свободном аэростате преодолели 93 километра над лесом , пролетев из Калманского в Зональный район. К этому путешествию, подобных которому на Алтае раньше не было, они готовились несколько месяцев.

Впервые о своей идее воздухоплаватель Иван Ярцев сообщил еще в конце декабря 2023 года. Он поделился: «В европейской части России длительные перелеты наши коллеги совершают регулярно. У нас же о таком я еще не слышал – ни в Алтайском крае, ни в Сибири. Для такого полета нам надо такие условия, чтобы наверху скорость была хорошей, внизу потише и в идеале ветер восточного направления. У нас же в основном он либо северный, либо южный, а с ним по выбранному нами пути не полетишь».

Участок подбирали так, чтобы было удобно добраться к месту старта, а потом машина подбора оперативно могла бы забрать воздухоплавателей и аэростат в точке посадки. В итоге решили стартовать из хорошо знакомого воздухоплавателям Калманского района, где они летают чаще всего, в сторону Бийска над Обью и лесом. Стартовав возле села Усть-Алейка, через четыре с половиной часа Иван и Наталья Ярцевы аккуратно сели недалеко от села Восход Зонального района. Большая часть полета прошла на максимально разрешенной высоте 1800 метров над облаками.

Как пояснил «Алтайский спорт» , Иван и Наталья Ярцевы увлеклись воздухоплаванием много лет назад, поднявшись пассажирами в корзине в Омске. В прошлом году Ярцевы занялись и спортивным воздухоплаванием, заняв шестое место в открытом чемпионате Тульской области. Они создали в крае федерацию воздухоплавания, правда, таких активных последователей у них в регионе больше нет.

Иван Ярцев подумывает о более длительном перелете: хочет организовать полет с привлечением воздухоплавателей из Кемеровской и Томской областей, возможно, он даже будет межрегиональным, километров на 300.

Фото: Ярослав Махначев, Иван Ярцев

Взято отсюда.

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