Алтайские выпускники-2024 выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику, биологию и информатику

У сегодняшних школьников растет интерес к инженерным профессиям

Практически все выпускники получили допуск на сдачу экзаменов

В Алтайском крае стартовала экзаменационная кампания 2024 года и позади у выпускников уже пройденные первые испытания. О том, какие результаты показали школьники, и как регион готовится к итоговым ЕГЭ и ОГЭ рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Различий мало

– В Алтайском крае сегодня созданы все условия, которые обеспечивают, прежде всего, объективность проведения экзаменов. Каждый год меры совершенствуются, потому что мы понимаем, что объективность и прозрачность проведения государственных экзаменов – это главное, – подчеркивает Лариса Станиславна. – Поэтому все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами. Во всех аудиториях есть видеонаблюдение. Эти меры позволяют контролировать процесс проведения госэкзаменов и в случае нарушения порядка принимать определенные меры.

С прошлого года была введена практика двух новых современных технологий, и отказываться от них не планируют, так как они сработали четко и без ошибок. Речь идет о печати экзаменационных материалов непосредственно в аудитории. В этом случае задания сразу выдают ученику, после того, как он займет свое место за партой. А вторая технология позволяет отсканировать уже готовые работы выпускников сразу же после их сдачи. Раньше их сканировали в штабе пункта проведения госэкзамена.

– Мы понимаем, что на сегодняшний момент основная цель – это соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации. С этой целью на всех экзаменах присутствуют общественные наблюдатели – это аккредитованные родители, общественники, представители муниципальных органов власти, обязательно присутствуют сотрудники отдела государственного контроля и надзора, – говорит замминистра образования.

Если рассматривать более детально, то порядок проведения государственной итоговой аттестации в 11-х и 9-х классах очень похожи. Различия, можно сказать, минимальны. К примеру, чтобы получить аттестат после 9 класса необходимо сначала пройти итоговое собеседование, который является допуском к ОГЭ. И, соответственно, успешно сдать экзамены. У выпускников 11 класса допуском к ЕГЭ является итоговое сочинение.

– Для каждого из этих мероприятий федеральным Рособрнадзором определены три даты. Если мы говорим про сочинение, то его уже провели 6 декабря и 7 февраля. Есть еще один резервный день – 10 апреля. На сегодняшний момент 99,5% выпускников допуск получили, – пояснила Терновая.

У девятиклассников дела обстоят чуть хуже. Допуск получили более 98%, но шанс исправиться у них еще есть. Сегодня, 13 марта и 15 апреля их ждут еще две возможности пройти собеседование.

На этом, в целом, различия в сдаче ЕГЭ и ОГЭ заканчиваются. И те и другие экзамены сдаются в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

– Досрочный период проходит для тех ребят, которые по тем или иным уважительным обстоятельствам не могут принять участие в основном периоде. В этом году досрочный период ОГЭ начинается 23 апреля. В нем планируют принять участие только два выпускника: из Бийского и Романовского районов, – говорит замминистра.

Из 11-классников на досрочный период заявления подали 17 человек. Но сколько из них действительно решат сдавать экзамены заблаговременно – пока спрогнозировать сложно.

Как показывает статистика, в этом году сдавать экзамены в 11-х классах будет значительно меньше – более десяти тысяч учеников, при этом девятиклассников более 26 тысяч.

Новые интересы

Уже на протяжении многих лет самой большой популярностью у выпускников является ЕГЭ по обществознанию. Это «универсальный» предмет, который требуется на многих вступительных экзаменах. Но вместе с тем в этом году популярными стали и другие направления.

– Что радует в этом году – лидирующие позиции занимает профильная математика, а также биология и информатика. Это говорит о том, что выпускники 11 классов планируют поступить в вузы на факультеты, где изучаются, естественнонаучные дисциплины, – объясняет Лариса Терновая.

Но кстати, есть еще одна версия, почему выпускники выбирают обществознание и, например, географию. Считается, что их легче сдать. Но замминистра предлагает альтернативу: если ученик уже на уровне девятого класса определился, куда он хочет в будущем поступать, то ему уже сейчас можно попробовать сдать те экзамены, которые потребуются на тот момент.

– Так он сможет понять, какие у него есть пробелы и будет еще два года, чтобы подтянуть знания, – советует Лариса Станиславна.

И еще одно нововведение: президент России в своем послании Федеральному собранию предложил ввести такую меру, как возможность пересдачи экзамена на выбор. Пока что это «сырая» инициатива и на региональном уровне не готовы комментировать ее без дополнительных разъяснений «сверху». Будут ли аннулироваться ранее полученные результаты или же засчитают более высокие баллы? Где и в какие сроки будет проходить передача: в пунктах проведения госэкзаменов или в вузах? Пока что все эти вопросы остаются без ответов.

В школах стартовала самая длинная и самая ответственная четверть перед началом выпускных экзаменов. О том, в какие сроки пройдут ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-2024 рассказали в министерстве образования и науки Алтайского края

Взято отсюда

14.03.2024