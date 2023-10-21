Ученые. Лаборатория Фото: pixabay.com

Конечным результатом проекта станет набор, которым смогут пользоваться как специалисты в условиях клиники, так и пациенты самостоятельно

Коллектив Российско-американского противоракового центра АлтГУ (РАПРЦ) занимается реализацией проекта “Метод видоспецифичной идентификации онкогенных видов ВПЧ на основе мультиплексной ПЦР в реальном времени”, сообщила пресс-служба вуза.

Ученые сотрудничают с новосибирской компанией “Имбиан Лаб”, которая разрабатывает и производит медицинские тест-системы для диагностики различных заболеваний. Они предложили разработать прототип набора для определения онкогенных типов ВПЧ.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из наиболее распространенных вирусов, поражающий эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшую опасность представляют онкогенные типы, способные вызывать рак.

“Мы должны были разработать праймеры, то есть такие молекулы, которые позволяют избирательно выявлять типы ВПЧ с помощью ПЦР-тестов. Мы разработали такие праймеры на 8 наиболее опасных типов, вызывающих рак: 16, 18, 39, 45, 56, 68, 73, 82. Теперь наша задача – определить, насколько хорошо они работают, дают ли ложноположительные результаты и так далее”, – рассказал руководитель проекта, и. о. директора РАПРЦ Петр Колосов.

Врач с помощью такого тестирования сможет только определить, что пациент заражен каким-то из 18 типов вирусов.

Ученые подбирали праймеры по образцам из мировой базы данных, но испытания проводят на материале, взятом у жителей Алтайского края совсем недавно. Особенность вирусов в том, что они постоянно мутируют, и диагностика должна обновляться.

Ожидается, что провести тест можно будет даже в домашних условиях.

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