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Алтайские заключенные в свободное время плетут сети для СВО

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Плетением осужденные занимаются во внерабочее время. Постоянно задействованы в этом деле около 20 человек. Они сплели и передали волонтерам порядка 80 сетей

В КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю осужденные уже пять месяцев плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции, сообщили в ведомстве.

Все началось с визита в КП-2 волонтеров бийского движения “Вместе за СВОих”. Они рассказали осужденным о своей деятельности, и многие изъявили желание присоединиться к помощи. Волонтеры научили осужденных плести маскировочные сети и предоставили материалы. Плетением занимаются в свободное от работы время.

“Мы были приятно удивлены, что, несмотря на все жизненные тяготы, люди в колонии все-таки остались людьми. Они такие же патриоты, как и мы. Сети плетут быстро, ловко и качественно. Мы им очень благодарны за помощь”, – отметила руководитель движения Надежда Маркова.

В прошлые годы осужденные передавали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Ежемесячно они собирали посылки с продуктами, вязали носки и варежки, а также вкладывали патриотические значки и письма.

Ранее сотрудники Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи собрали деньги на лекарства, перевязочный материал и медикаменты для отправки в зону СВО.

Взято отсюда

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