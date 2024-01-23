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Алтайские заповедники проводят зимние учёты животных

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Алтайские заповедники проводят зимние учёты животных

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вышли на маршруты для проведения зимних учётных работ. Они проводятся ежегодно, после установления устойчивого снежного покрова.

Зимние маршрутные учёты (ЗМУ) являются одним из основных методов мониторинга состояния популяций животных на охраняемых территориях. Они позволяют получить объективную картину численности и территориального распределения обитателей заповедника, а затем принять необходимые меры для их сохранения.

В Алтайском заповеднике существуют 8 постоянных маршрутов, общей протяженностью 160 км. Вместе с дополнительными тропами сотрудники заповедника ежегодно проходят более 300 км.

Во время таких путешествий учетчики преодолевают многие километры непростого пути по пересеченной горно-таежной местности. На преодоление каждой «командировки» уходит не один световой день. По пути сотрудники заповедника ночуют в таежных избушках.

Как пояснил ведущий научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Юрий Калинкин, все встреченные пересечения следов животных заносятся в учетную ведомость, наносятся на схему учета. Маршруты проходят три раза за зимний период, каждый зимний месяц, что позволяет выявить динамику распределения животного населения.

Учет ведут таких видов животных, как: марал, лось, лисица, соболь, норка, белка, горностай, заяц, кабарга, росомаха, колонок.

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Взято отсюда.

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