Недвижимость. Строительство. Барнаул Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае почти 80% квартир в новостройках приходятся на одно- и двухкомнатные – таковы условия для строительства

Застройщики многоэтажных жилых домов в Алтайском крае делают ставку на одно– и двухкомнатные квартиры. Более просторных по площади предлагается существенно меньше, следует из отчета портала наш.дом.рф. У тренда есть свои причины.

В многоэтажках советского периода на однокомнатные квартиры приходилось только около 25% от всего объема. На этаже в типовом панельном доме была лишь одна такая. Соответственно, на двухкомнатные, которых было по две на этаже, приходилось около 50% от общего ввода, на “трешки” и более крупные – еще около 25%. Сейчас ситуация поменялась.

Взято отсюда