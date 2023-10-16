Фото: Антон Червяков / пресс-служба правительства Алтайского края

Профильный министр подчеркнул, что рентабельность производств не снижается из-за удорожания логистики и роста зарплат сотрудникам

Объемы промышленного производства Алтайского края в денежном выражении по итогам семи месяцев 2023 года сократились на 1,4%, составив 422 млрд рублей, сообщил на недавнем круглом столе краевого заксобрания министр промышленности региона Вячеслав Химочка. Однако он подчеркнул, что это влияние только одного предприятия.

Причиной сокращения стало обвальное падение цен на кокс. По словам Химочки, из-за этого объемы его выпуска в деньгах сократились примерно на 35%, при том что в натуральном выражении – то есть самого продукта – произвели на 9% больше.

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Единственным производителем кокса в крае является крупнейшее предприятие региона – “Алтай-Кокс”, входящее в структуру Новолипецкого металлургического комбината. Это градообразующее предприятие Заринска генерирует фактически шестую-седьмую часть выручки всей промышленности региона. Именно поэтому серьезное падение объемов на этом заводе повлияло на общие цифры.

Напомним , по итогам уже 2022 года “Алтай-Кокс” сократил выручку – на 14%, а чистую прибыль – в 2,7 раза. Это стало следствием сложной постсанкционной ситуации на рынке металлургии. Плюс сказался эффект базы – 2021-й был сверхуспешным годом для металлургов. По сравнению с 2020-м цифры прошлого года были вдвое выше.

Вячеслав Химочка подчеркнул, что по многим другим отраслям зафиксирован рост производства в денежном выражении. Самыми успешными по этому показателю стали производители одежды (главным образом Барнаульский меланжевый комбинат) – в 1,7 раза, электроники – на 43%, автокомпонентов – на 35%, электрического оборудования – на 31%.

Основные показатели работы промышленности Алтайского края в 2023 году Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

По словам министра, Алтайский край по объемам производства стабильно занимает шестое место среди 10 регионов Сибири:

“Однако если в 2021 году мы отставали от Омской области почти в два раза – 328 млрд рублей против 785 млрд, то сегодня отставание сократилось до 5 млрд. Есть основания полагать, что к концу 2023 года промышленность края впервые за многие годы выйдет на пятое место в СФО“.

Если говорить в целом о России, то тут у края 39-е место. А если брать только обрабатывающие производства – без добывающей отрасли и энергетики, то на 32-м.

Что касается чистой прибыли, а не оборота, то она по итогам января – июля 2023 года составила 35 млрд рублей, что на 29% больше такого же периода прошлого года.

“Этот показатель говорит о том, что рентабельность производств не снижается из-за удорожания логистики при параллельном импорте и росте заработных плат сотрудникам“, – добавил Химочка.

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