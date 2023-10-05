Алтайских чиновников, владеющих земельными паями, могут признать коррупционерами

Поля, сельское хозяйство Фото: Антон Федотов

Прокуратура Завьяловского района расценила сдачу в аренду земли главой как ведение предпринимательской деятельности, на что чиновники права не имеют по закону

Муниципальные и госслужащие – владельцы земельных паев в Алтайском крае – могут столкнуться с серьезной правовой коллизией. Сдачу ими паев в аренду могут расценить как ведение предпринимательской деятельности, которой они заниматься по закону не имеют права. Как стало известно “Толку”, именно такое нарушение антикоррупционного законодательства прокуратура предъявила главе Завьяловского района Николаю Онищенко и вынесла представление. Этот вопрос рассматривался на сессии райсовета 25 сентября.

“Кому-то пришла мысль!”

Николаю Онищенко принадлежит паевая земля (по данным издания, в Романовском районе), которую он, как и большинство собственников, сдает в аренду аграриям. В качестве платы он получает зерно и зерноотходы, рассказал “Толку” председатель аграрного комитета краевого заксобрания (АКЗС) Сергей Серов, в округ которого входит Завьяловский район. Это общая практика в целом по России.

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