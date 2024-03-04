Алтайских школьников обучат кибербезопасности на открытом онлайн-уроке

Кибербезопасность Фото: pixabay.com

Зрители онлайн-мероприятия узнают, как сделать пребывание в сети безопасным и какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях

Школьников из Алтайского края приглашают на открытый онлайн-урок по кибербезопасности, который организует цифровая экосистема МТС.

Урок будет посвящен технологиям и профессиям будущего. Также в рамках онлайн-мероприятия можно будет узнать о современных способах защиты от киберугроз.

Урок “Кибербезопасность” рассчитан на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Кроме того, он может стать основой для организации тематического урока в школах – педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

“Зрители урока узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом”, – отмечают организаторы.

Также онлайн-занятие будет сопровождаться тематическими тестами-викторинами, специально разработанными для закрепления полученного материала.

Урок доступен к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе “Лифт в будущее” и в сообществе платформы в социальной сети “ВКонтакте”.

Взято отсюда