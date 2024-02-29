Алтайских учителей защитят от оскорблений с помощью закона

Депутаты краевого парламента рассмотрят поправки в региональный закон о статусе педагогического работника

По словам учителей, сейчас у них фактически нет рычагов воздействия на агрессивных школьников

Право алтайских учителей на защиту от оскорблений закрепят законодательно. Инициативу, предложенную губернатором края, сегодня рассмотрят парламентарии. Как пояснили в АКЗС, по сути поправки всего лишь приводят региональный закон в соответствие с федеральным. Документ закрепляет за педагогом право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех видов психического и физического насилия.

По словам председателя комитета АКЗС по образованию и науке Александра Молотова, в частности, учителям разрешат привлекать школьников, которые перешли допустимую грань в общении с педагогом, к дисциплинарным взысканиям. Рассматривать такие конфликты в обязательно порядке будет администрация учебного учреждения.

– Речь идёт о конкретизации конституционного права на достоинство личности применительно к педагогическим работникам. Мы в последнее время много говорим о необходимости повышении статуса педагогического работника и понимаем, что есть проблемы с этим связанные, в том числе и в части отношения к педагогическим работникам со стороны и детей, и родителей. Поэтому лишний раз проговариваем в законе, что педагог имеет право на защиту своего достоинства, – рассказал Александр Молотов.

В педагогическом сообществе к поправкам отнеслись с одобрением. По словам учителей, сейчас у них фактически нет рычагов воздействия на агрессивных школьников. Нельзя даже попросить подростка выйти из кабинета, чтобы подумать над своим поведением.

В то же время, в эпоху бума социальных сетей педагоги стали уязвимее. Как отметила советник директора по воспитанию барнаульского лицея №73 Наталья Смарыгина, случаются ситуации, когда посты или личные фотографии в аккаунте учителя становятся предметом обсуждения и осуждения. Поэтому защитить педагога от возможных нападок в сети или в жизни особенно важно.

– Когда человек будет знать, что за определённые действия его ждут последствия, в случае какого-то физического воздействия на учителя, оскорбления словом или делом, то, конечно, многих это будет останавливать. Самое главное – донести это до родителей, потому что чаще всего родители- это третья сторона. То же самое, что сейчас с запретом сотовых телефонов. Не только педагоги доносят это до детей, но и родители должны это донести. И тогда, если мы будем все вместе единым фронтом действовать, то сможем достигнуть нужной нам цели, – говорит Наталья Смарыгина.

Вторая часть поправок в законодательство касается студентов колледжей. Предлагается дать право на первоочередное поступление участникам специальной военной операции, людям, которые выполняли служебные обязанности на территории новых регионов России и их детям, а также детям медиков, которые умерли из-за заражения коронавирусом.

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Взято отсюда

29.02.2024