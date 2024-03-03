Алтайский активист Движения Первых точно знает: все, что нужно для счастья, есть дома, в Белокурихе

Наши выросшие дети, улетая из родного дома за «синей птицей» – за тысячи километров, находят ее, увы, далеко не всегда. Лев Макаров, активист Движения Первых, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена», студент Академии гостеприимства, с 1 курса абсолютно точно знает: то, что нужно для счастья, есть здесь, дома, в любимой Белокурихе.

Неизбалованные

Лев – старший сын в многодетной семье Макаровых. Пример для братьев Романа, Андрея, Фёдора и сестры Полины. В свои восемнадцать сам оплачивает свое обучение (специальность «повар-кондитер»), в сезон работает гидом, водит экскурсии по достопримечательностям Белокурихи, занимается фотографией. В своем стремлении к совершенству не упускает возможности поучиться у лучших шеф-поваров страны. И по своему родному Новосибирску не скучает.

Все было налажено в мегаполисе у его родителей, Екатерины и Якова – стабильная работа на железной дороге, уютная жизнь. Но 13 лет назад дух перемен, тот, что не дает сидеть на месте и их старшему сыну, погнал супругов на Алтай. Горожане до мозга костей, они обосновались в маленькой, чуть больше двадцати жителей, Пролетарке Алтайского района, сразу увеличив ее население. Погружение в деревенскую жизнь было полным: хозяйство, подъем «с петухами» и школа для сына-первоклассника в соседнем селе Сараса, куда ребятишек возил школьный автобус. Но Макаровым все здесь нравилось – лес, речка, неспешная жизнь и порозовевшие щечки детей.

– Конечно, переезд из города в село нам непросто дался. Ни бабушек, ни тетушек рядом, а семья росла, как и хозяйственные заботы. Выдержали, потому что все у нас умеют всё. Я могу снег во дворе убрать, если мужа нет дома, а он – порядок дома навести и обед приготовить. Дети наши не избалованы, наверное, потому у Лёвы все и получается, – рассказывает Екатерина Макарова.

Со смехом мать и сын вспоминают историю почти десятилетней давности.

Родители тогда уехали по делам в Усть-Калманский район. Рассчитывали, что обернутся за несколько часов, а потому оставили младшую двухлетнюю дочь на старшего сына, Льва, которому было девять. Но на обратном пути у Макаровых сломалась машина. Встала колом, зимой, на ночь глядя. Супруги места себе не находили – как там дети? Но старший сын с честью выдержал это испытание. Два дня, пока мама с папой выбирались из снежного плена, заботился о себе и своей маленькой сестре, сам топил печку, варил картошку, кормил девочку, укладывал спать.

– Ну, сломались, дело житейское, хорошо, что быстро выбрались. Не знаю, чего родители так дергались, я многое уже умел, в том числе готовить. Есть картошка – нет проблем. Из нее хоть 50 блюд, – улыбается парень.

Силы быть счастливым

Такому – несуетному – отношению к жизни Макаровы учились со своими детьми. Екатерина уверена, что 90% людей склонны преувеличивать проблемы. На то, чтобы быть счастливыми, у них просто не остается сил:

– Жизнь засияет всеми красками, если перестать принимать за ЧП любое отклонение от намеченного плана. Приучите себя к мысли, что она не обязана соответствовать всем нашим ожиданиям, – рассуждает Екатерина.

В Белокуриху Макаровы переехали, когда подросли дети. Возможности города-курорта не сравнить с селом. И профессия, что пришлась Льву по душе, преподается в Алтайской академии гостеприимства. К тому же нет у здешних мастеров-кулинаров проблем ни с трудоустройством, ни со стажировками у лучших шеф-поваров страны.

– Белокуриха вообще территория уникальная, к нам когда гости из Новосибирска приезжают, мы неделю можем их по экскурсиям возить и ни разу не повториться, – говорит многодетная мама. – Город небольшой, и все необходимое для развития личности здесь в шаговой доступности. Наши дети счастливы, и нам хорошо.

«Пока всё не сделаешь»

Первой в Белокурихе победительницей всероссийского конкурса «Большая перемена» стала Екатерина Таксанова (2022 год). По ее же инициативе в городе-курорте открылся клуб победителей «Вектор перемен», своеобразный творческий «инкубатор» семейного формата для юных талантов, их родителей и педагогов.

К слову, Лев Макаров, когда начал готовиться к конкурсу, своим наставником выбрал Ларису Таксанову (маму Екатерины), координатора местного отделения Движения Первых.

Подростки Белокурихи не упускают случая заявить о себе на всероссийских площадках, и все же лишь единицам из них дано познать радость лидерства. Почему?

Эту дорогу не пройти, если не будет на то мотивации. Хоп, и ты лучший – так не бывает. Так, 1-й этап «Большой перемены», дистанционный, теоретический, требует от участника немало терпения. Вот тут и должны включиться родители, уверены Макаровы-старшие.

– «Из-за компьютера не встанешь, пока все не сделаешь». Да, я заставляла Леву поначалу, если он ленился. Растить человека, ответственного за свое дело в принципе нелегко, но нужно. Хотя бы помочь ему выйти на верную дорогу, а дальше он уже сам. «Большая перемена» реально меняет подростка, он начинает верить в себя, – рассуждает Екатерина Андриановна. Сегодня она не только мама, но и эксперт от родительского сообщества, и наставник второго своего сына, Романа, и водитель, всегда готовый увезти на очередной конкурс или мастер-класс ребячью команду.

Слушая маму, парень соглашается:

– Да, было у меня такое, когда поступил в Академию гостеприимства. Когда краем уха слышал о каких-то мероприятиях, отстраненно думал: «А зачем?» Чтобы понять, надо сделать первый шаг. У меня все началось с высадки деревьев. Понравилось, и незаметно частью моей жизни стали «Волонтёры Победы», выездные мастер-классы, участие в молодежных форумах, краевых и всероссийских, связанные с ними путешествия по России. Появляется опыт, и ты сам уже можешь вести команду, помогать начинающим блогерам продвигать свои проекты в соцсетях, например.

– Чем грешат аккаунты твоих сверстников?

– Нарушением базовых правил сетевой культуры. Априори нужно выбирать важные для аудитории темы, исключать брань и любой контент на или за гранью закона. Тексты должны быть грамотными, без ошибок, структурированными, с «бантиками» и хорошими иллюстрациями. И не надо забывать, что это системная, день за днем, работа.

Со вкусом алтайского

К своим восемнадцати Лев Макаров уже много где побывал. Впечатлился архитектурой Санкт-Петербурга. Удивлялся похожести Новосибирска и Москвы. Был ошеломлен мощью и чистотой Байкала, где набрался смелости и искупался при минус пяти. Очаровался Томском и Нижним Новгородом. Здесь, в городе на Волге, проходил финал «Большой перемены», и парня 22 ноября поздравляли не только с победой, но и с 18-летием.

– Было очень приятно, – признается он, – принимать поздравления от известного телеведущего Эрнеста Мацкявичуса и Натальи Александровны Мандровой, заместителя председателя правления всероссийского Движения Первых.

Сегодня Лев – не забываем, в каком городе он живет, – упаковывает свои проекты в идею новых маршрутов, от познавательного туризма до гастротуров, мастер-классов, чайных церемоний («наш пострел везде поспел») со вкусом алтайских трав.

А мы запомним, на всякий случай, эту фамилию. Как знать, может, в скором будущем нам предстоит гордиться знакомством с известным ведущим тревел-программы Львом Макаровым и следить за ее выпусками, как сейчас стараемся не пропустить талантливо сделанных кулинарных шоу Василия Емельяненко или «поваров на колесах» Кристиана Лоренцини и Антона Тихого.

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Взято отсюда.

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