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Алтайский арахнолог нашел на Суматре Ужасноглазого паука

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К концу 2023 года число новых таксонов, открытых Александром Фомичевым с 2007 года, достигло 88 (85 новых видов и три новых рода)

Старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, арахнолог Александр Фомичев совершил две экспедиции на Суматру, итогом которых стали несколько новых видов пауков, сообщила пресс-служба вуза.

Ученый описал новый вид “Ужасноглазого паука” (семейство Deinopidae). До этого данное семейство на острове не находили.

Пауки семейства Deinopidae обладают самыми большими простыми (не фасеточными) глазами среди всех членистоногих. С помощью этих огромных, крайне чувствительных глаз, эти пауки способны видеть свои жертвы в полной темноте ночных джунглей.

“Условия, в которых проходила экспедиция, были непростые. При 100% влажности жара доходила до +40 градусов по Цельсию. Экваториальные леса Суматры труднопроходимы, во многих местах дорогу через джунгли приходилось прорубать ножами. Донимали и различные инфекции, а также кровососы, например сухопутные пиявки. Зато результаты экспедиции превзошли все ожидания. Были собраны богатейшие материалы по паукам, включающие множество неизвестных науке видов и родов”, – говорит ученый.

Алтайский арахнолог нашел на Суматре Ужасноглазого паука

“Ужасноглазый паук” Фото: asu.ru

Александр Фомичев отмечает, что материалы, собранные на Суматре, обработаны и опубликованы пока не более чем на 5%.

Ранее в Алтайском крае ученые впервые разработали детский фонендоскоп с системой записи дыхания.

Взято отсюда

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