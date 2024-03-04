Алтайский архитектурно-строительный колледж отметил 80-летний юбилей

29 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею Алтайского архитектурно-строительного колледжа. На торжественной части работников колледжа и приглашенных гостей ждали уютный зал, праздничный концерт и удивительное путешествие в мир истории учебного заведения. В фойе можно было сделать памятные фотографии, посмотреть работы педагогов и студентов специальностей «Дизайн», «Архитектуры», познакомиться с различными направлениями деятельности колледжа. Для многих стало открытием, что 28 февраля 1944 года филиал Ленинградского строительного техникума был переименован в Барнаульский строительный техникум. В торжественной обстановке выступила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина . Она тепло поздравила всех работников и студентов колледжа с юбилеем, вручила директору Виталию Баленко подарок – сертификат на один миллион рублей, и красивую корзину цветов. Светлана Павловна наградила Почётными грамотами и благодарностями педагогических работников колледжа. Председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по образованию и науке Александр Молотов поздравил студентов и сотрудников колледжа с юбилеем и пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он вручил награды краевого парламента. «Колледж внес большой вклад в развитие Алтайского края, как в строительной отрасли, так и в других отраслях экономики. Важно, что кроме основной образовательной деятельности большая работа ведется по патриотическому воспитанию. Большое спасибо преподавателям колледжа за целеустремленность и профессионализм, которые помогают добиваться высоких результатов. Вы готовите конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов», – отметил Александр Владимирович. «80 лет – зрелый возраст, которому присущи успех созидания, поиски творчества, осмысленность дальнейшего развития. Вы по праву можете гордиться яркими страницами биографии колледжа, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня» – отметил Александр Владимирович. От Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края собравшихся поздравил Аоександр Котельников, заместитель министра, начальник управления по жилищной политике и благоустройству. С официальным поздравлением от имени Главы города Барнаула Вячеслава Франка , выступил Антон Воробьев председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула. В ходе поздравления директор колледжа Виталий Баленко отметил высокий профессионализм педагогических работников колледжа, применение ими инновационных методик обучения, воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества у студентов, повышение престижа специальности «строитель». «За 80 лет колледж, сохранил верность строительному профилю и способность постоянно развиваться, отвечая на требования времени и экономики. Пусть юбилейный год станет особенно успешным для коллектива студентов и всех сотрудников нашего колледжа. Желаю реализации всего задуманного, продвижения наших идей. Благополучия всем, кто причастен к славной истории Алтайского архитектурно-строительного колледжа!» – закончил поздравления Виталий Антонович. Он в ходе всего мероприятия принимал грамоты, дипломы, памятные адреса и поздравления в адрес колледжа от представителей органов государственной власти, общественных организаций, партнеров. Со словами поздравлений и благодарности за профессионализм и экспертность обратились к коллективу образовательного учреждения Председатель правления союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин , Генеральный директор Ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович . Поздравила колледж с юбилеем заместитель председателя Союза женщин России Надежда Ремнева . «За прошедшие десятилетия из стен колледжа вышли «в большую жизнь» десятки тысяч выпускников. И каждый выпускник – это не просто компетентный специалист с крепкой образовательной базой, но и достойный гражданин, с активной жизненной позицией», – подчеркнула Надежда Степановна. Яркие и запоминающиеся номера концертной программы приятно дополнили торжественную часть мероприятия. Особая атмосфера праздника, гордости за славную историю и новаторские достижения, несомненно, запомнилась всем присутствующим. #АлтайскийКрай #образование22

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