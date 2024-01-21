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Алтайский астрофотограф заснял полет МКС на фоне Луны

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Алтайский астрофотограф заснял полет МКС на фоне Луны

Темный объект очень быстро пролетает на фоне огромного диска Луны

Барнаульский астрофотограф заснял, как Международная космическая станция пролетает по диску Луны. Кадры уникального явления размещены в ТГ-канале “Город, ночь и все такое”.

“Вчера с товарищами из Барнаульского астрообщества ездили поохотиться на МКС, в связи с чем удалось пополнить свою коллекцию еще одним пролетом Международной Космической Станции по диску Луны”, – отметил фотограф.

Как пояснил житель краевой столицы, это “явление скоротечное и в каком-то смысле непредсказуемое”. Однако именно в этом заключается прелесть.

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Взято отсюда

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