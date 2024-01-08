Алтайский борец стал бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих Фото: "Алтайский спорт"

Член сборной России по греко-римской борьбе в категории до 130 кг Виталий Щур после очередного громкого успеха готовится к новым испытаниям

Известный алтайский борец Виталий Щур завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих. “Вести-Алтай” сообщают о том, что спортсмен не привык почивать на лаврах и уже сейчас готовится к очередным стартам.

Виталий Щур, родился в Камне-на-Оби. Спортсмен не раз отмечал, что его кумиром является Александр Карелин, который, всего на 5 кг превосходит алтайского борца по весу, но ростом ниже его на четыре сантиметра.

Примечательно, что за плечами мастера спорта международного класса три высших образования, при этом он полностью сосредоточен на профессиональной спортивной карьере.

Первые шаги в большом спорте Виталий Щур делал под руководством заслуженного тренера России по греко-римской борьбе Владимира Кутчера.

Сейчас алтайский борец готовится к всероссийскому турниру, который пройдет в Подмосковье в середине января.

Взято отсюда