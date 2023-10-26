Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Сторона обвинения просила суд вынести наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, а сторона защиты просила оправдать подсудимого

В Алтайском крае суд вынес приговор депутату Алтайского районного Собрания, сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Известно, что в мае 2014 года осужденный избил жителя села Алтайского бейсбольной битой по плечу и животу. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью и умер в больнице.

Чтобы скрыть следы преступления, он пригрозил убийством другому местному жителю, который стал очевидцем преступления, чтобы тот не обращался к правоохранителям.

Кроме того, в январе 2019 года депутат избил ногами и кулаками другого жителя Алтайского района.

Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вероятно, речь идет о предпринимателе и депутате Романе Бруннере. Алтайский краевой суд оставил решение первой инстанции без изменения.

Источник

город горняк

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