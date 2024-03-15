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Алтайский доброволец погиб в бою под Авдеевкой

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Алтайский доброволец погиб в бою под Авдеевкой

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Молодой мужчина отправился на фронт добровольцем. 10 февраля во время выполнения боевой задачи его жизнь оборвалась

25-летний военнослужащий из Республики Алтай Айсудур Карлафиев погиб во время боевых действий в окрестностях села Авдеевка, сообщает “Алтай: главные новости”.

Алтайский доброволец погиб в бою под Авдеевкой

Айсудур Карлафиев Фото: t.me/solundar

Айсудур Карлафиев родился 22 июня 1998 года в селе Кокоря Кош-Агачского района. После школы учился в горно-алтайском политехническом колледже. Отслужив срочную службу в армии, жил и работал в селе Шебалино.

13 декабря 2023 года отправился добровольцем в зону СВО.

У него остались жена и двое детей.

Ранее в ходе СВО при исполнении воинского долга погиб 22-летний спортсмен с Алтая Алексей Белеев.

Взято отсюда

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