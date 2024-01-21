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Алтайский экономист рассказала, зачем в России выпустили бумажные 5 рублей

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Алтайский экономист рассказала, зачем в России выпустили бумажные 5 рублей

Купюры пять рублей Фото: "Толк"

Переход на бумажные деньги, по словам эксперта, прежде всего обусловлен желанием государства сократить траты на выпуске денег

В 2023 году в России в оборот вернулись бумажные пяти– и десятирублевые купюры. Доцент кафедры финансов и кредита в АлтГУ, к. э. н., замдиректора МИЭМИС по учебно-методической работе Наталья Деркач газете “За науку” рассказала, зачем это было нужно.

Выпуск бумажных денег связан, прежде всего, с тем, что чеканка монет намного дороже печати. К тому же, металлические деньги чаще оседают в копилках, находятся в коллекциях, что усложняет их оборот. Такие деньги приходится перевыпускать чаще, чем бумажные.

“То, что произошло сейчас, — введение в оборот бумажных пяти– и десятирублевых купюр — напрямую с денежной политикой не связано. Если бы эти монеты перестали выпускать совсем, а не заменили на бумажные, тогда можно было бы говорить о прогнозируемой высокой инфляции: деньги мелкого достоинства больше не нужны. Простой же переход на бумажные деньги обусловлен желанием государства сократить траты на выпуске денег”, – объяснила специалист.

Ранее опрос показал, что жителей Барнаула пока не готовы отказаться от наличности.

Взято отсюда

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