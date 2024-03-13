Алтайский ГАУ представил экспозицию на VII международной Выставке Евразийского образования в Киргизии

11-14 марта в Киргизии проходит VII-я международная Выставка Евразийского образования, участие в которой принимают ведущие университеты России, Казахстана и Киргизии

Выставка Евразийского образования организована АНО «Евразийская организация сотрудничества» и проходит на юге Кыргызстана при поддержке Министерства образования Кыргызской Республики и Русского дома в Оше.

Официальное открытие выставки прошло 11 марта в Оше. 12, 13, 14 марта она продолжит работу в Кызыл-Кие, Узгене и Джалал-Абаде. Абитуриенты из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей могут лично задать вопросы представителям более 20 ведущих вузов России и получить профессиональные консультации по профориентации.

Алтайский ГАУ на форуме представляет к.э.н., доцент, декан Экономического факультета Василий Левичев . Стенд Аграрного университета информирует потенциальных абитуриентов и их родителей о направлениях подготовки в бакалавриате, магистратуре, а также специальностях СПО в Алтайском колледже агропромышленных технологий АГАУ.

«Ребята проявляют большой интерес к обучению в России. Аграрное образование также пользуется большим спросом, особенно такие направления, как “Ветеринария”, “Агрономия” и “Экономика”. Каждый день посещают выставку около 1000 выпускников школ. Русским языком владеют свободно, интересуются современными технологиями! », – сообщил Василий Левичев .

Взято отсюда.

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