Алтайский гид рассказал о местности, где разбился вертолет с туристами

Горы. Белуха Фото: nat-geo.ru

По словам гида, вертолеты в районе Тюнгура летают по несколько раз в день. Гора Белуха – самый популярный маршрут Сибири

Алтайский гид рассказал о полетах вертолетов в районе Тюнгура, где 27 июля разбился частный вертолет Ми-8 с туристами. По его словам, там очень удобная логистика для гостей Алтая, сообщает “КП-Барнаул”.

“Можно приехать в Тюнгур и за 20-25 тысяч рублей подняться на Белуху к Аккемскому озеру. Пешие же туры туда по неделе. На Аккеме есть база, рядом с ней вертолетная площадка, бетонной площадки на ней нет – судна садятся в долине реки”, объяснил гид.

Эксперт добавил, что вертолеты летают в этот район по несколько раз в день. Белуха – самый популярный маршрут Сибири. Гора является самой высокой точкой региона. С Тюнгура вертолет летит примерно 30 минут.

Напомним, 27 июля около 15.05 в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай частный вертолет Ми-8 потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находилось 16 человек, 13 из которых – туристы, а еще три – члены экипажа. По данным СМИ, их возраст – от 34 до 64 лет. Известно о четырех погибших и восьми пострадавших, трое находятся в реанимации.