Алтайский голкипер стал одним из лучших игроков декабря в ВХЛ

Официальный сайт ВХЛ опубликовал список лучших игроков лиги в декабре 2023 года. Лучшим вратарем стал голкипер ХК «Динамо-Алтай» Вадим Никитин.

Алтайский спортсмен сыграл в декабре в восьми матчах, одержав шесть побед и отразив 94,7% бросков при коэффициенте надежности 1,71, пишет «Алтайский спорт».

Лучшим защитником последнего месяца 2023 года был признан Павел Елизаров из «Динамо Санкт-Петербург», нападающим — форвард «Югры» Кирилл Максимов, новичком — нападающий «Бурана» Илья Епищев .

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Взято отсюда.

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