Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Алтайский голкипер стал одним из лучших игроков декабря в ВХЛ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Алтайский голкипер стал одним из лучших игроков декабря в ВХЛ

Официальный сайт ВХЛ опубликовал список лучших игроков лиги в декабре 2023 года. Лучшим вратарем стал голкипер ХК «Динамо-Алтай» Вадим Никитин.

Алтайский спортсмен сыграл в декабре в восьми матчах, одержав шесть побед и отразив 94,7% бросков при коэффициенте надежности 1,71, пишет «Алтайский спорт».

Лучшим защитником последнего месяца 2023 года был признан Павел Елизаров из «Динамо Санкт-Петербург», нападающим — форвард «Югры» Кирилл Максимов, новичком — нападающий «Бурана» Илья Епищев .

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости алтайского края и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

 Новости Алтай

Что можно и что нельзя делать 4 января в Настасьин день

04.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае погиб 4-месячный мальчик, которого мать оставила в холодном доме

04.01.2024

 Новости Алтай

Минобороны: 248 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

04.01.2024

 Новости Алтай

Бийчанам напомнили о правилах безопасного нахождения в местах проведения досуга

04.01.2024

 Новости Алтай

Безбилетный пассажир: в Барнауле бездомная собака залезла в автобус и уснула

04.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские дорожники назвали стоянки для транспорта на время непогоды

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix