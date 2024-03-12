Алтайский институт развития образования готовит учителей к реализации федеральной рабочей программы по новому учебному предмету

В российских школах с 1 сентября будут преподавать предмет «Труд (технология)». Проект федеральной рабочей программы по этому учебному предмету уже разработан и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Государственный университет просвещения провел установочный семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» , на котором среди прочих были рассмотрены вопросы преподавания нового учебного предмета. Запись трансляции можно посмотреть по ссылке .

В марте-июне кафедра естественно-научного образования Алтайского института развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова с целью подготовки учителей к реализации федеральной рабочей программы учебного предмета «Труд (технология)» проведет ряд образовательных событий . Так, уже состоялся вебинар для учителей технологии по теме «ФРП основного общего образования «Технология». Реализация модуля «Компьютерная графика и черчение». Видеозапись вебинара здесь .

Далее пройдут вебинар «Робототехника (БПЛА)» и стажерская практика на базе Педагогического технопарка «Кванториум имени Константина Дмитриевича Ушинского» Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Макаровича Шукшина в Бийске . Кроме этого, для учителей технологии с 3 по 30 апреля проведут курсы повышения квалификации «Развитие профессиональных компетенций учителя технологии в условиях реализации предметной Концепции и обновленного ФГОС ООО».

Источник: Алтайский институт развития образования

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Взято отсюда.

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