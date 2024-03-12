Алтайский институт развития образования организовал шахматный онлайн-турнир

В Международный женский день, 8 марта, в рамках проекта «Шахматы в школах», который реализует Алтайский институт развития образования, состоялся онлайн-турнир по шахматам.

Соревнование прошло на платформе Lichess . В нем участвовало более 30 человек.

Отличились представители Мамонтовского района. Первое место с результатом шесть очков из семи занял ученик Мамонтовской школы Денис Майер . Вторым стал житель села Мамонтово Борис Третьяк , он набрал пять очков. Такой же результат показал педагог Малобутырской школы Мамонтовского района Александр Майер , однако по дополнительным показателям он оказался третьим.

Победители получат дипломы Алтайского института развития образования.

Источник: Алтайский институт развития образования

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Взято отсюда.

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