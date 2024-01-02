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Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

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Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

Алтайский краеведческий музей приглашает на квиз «Магия праздника»

3 января в 14 часов Краеведческий музей проводит на квиз «Магия праздника»: всё о чудесных новогодних традициях.

В формате познавательной игры музей предлагает проверить – много ли вы знаете о русских новогодних традициях?

«В нескольких турах собраны самые интересные вопросы и задания обо всем, что касается волшебного праздника: откуда в домах появилась нарядная ёлка, какими игрушками её украшали в разные исторические периоды. Будут представлены поздравительные открытки. Участники квиза узнают какими были традиционные застольные блюда, чем Дед Мороз отличается от Санта Клауса, а также посмотрят фрагменты из любимых и малоизвестных новогодних мультфильмов.

Квиз также будет проходить 4-7 января в 12 часов.

Место проведения: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39. Возрастная категория (12+).

Взято отсюда.

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