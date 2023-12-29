Алтайский краеведческий музей приглашает вместе провести новогодние каникулы

Праздничные программы пройдут сразу на трёх площадках.

Основные новогодние программы для семейной аудитории пройдут в Доме купца Зубова (пр. Красноармейский, 28). Здесь гостей научат создавать оригинальные украшения, открытки и ёлочные игрушки, познакомят с историей празднования Нового года. Музейный праздник «У Рождественской ёлки» пройдет 6 и 7 января в 14.00 в купеческой гостиной. Здесь можно будет узнать много интересных фактов о том, как же в прежние времена в России отмечали светлый праздник Рождества, какие дарили подарки, какие угощения ставили на стол, в какие игры и забавы играли взрослые и дети. 3 января в 14:00 и 4-7 января в 12:00 в музее пройдет познавательный квиз «Магия праздника» и будет включать самые интересные вопросы и задания обо всем, что касается волшебного праздника.

В Выставочном зале музея (ул. Ползунова, 39) можно будет познакомиться с героями бурятского эпоса на выставке авторских кукол «Ульгер: сказки и грёзы», экскурсии по которой проходят в 13:00 и 17:00 в дни работы музея. Кроме этого дети и взрослые смогут изготовить символ 2024 года в различных техниках на мастер-классах 4 и 5 января в 15:00.

В Мемориальном музее М.Т. Калашникова также пройдут новогодние программы. 3 января в 11:00 состоится мастер-класс в технике «Декупаж» по изготовлению ёлочной игрушки. 4 января в 11:00 в ходе программы «Эх, валенки! Обувь для несказочных морозов» гости узнают о неофициальном символе России, об истории валенок и пимокатного дела в Курьинском районе. А на мультимедийной программе «Новогодние семейные традиции» 5 января в 11:00 посетители узнают о том, как отмечали Новый год в семье Калашниковых, а также поучаствуют в хороводах.

Телефон для справок: 8(3852)20-51-44.

Взято отсюда.

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