Алтайский краевой суд ужесточил приговор бывшему полицейскому из Барнаула

Денис Самосенко похитил у граждан в общей сложности 47 млн рублей. Теперь он отправится в колонию на больший срок.

Ещё в 2021 году, будучи сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Денис Самосенко активно занимал деньги у знакомых под хороший процент якобы для инвестирования в бизнес. Рассказывал, что занимается торговлей зерном, кормами, углём, переработкой, доставкой еды. Затем уволился из органов, перестал выходить на связь с потерпевшими и скрылся в другом регионе. За мошенничество в особо крупном размере Октябрьский суд Барнаула приговорил экс-полицейского к 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, которым Самосенко должен был выплатить 20 млн рублей. Приговор они сочли достаточно мягким. В итоге краевой суд на этой неделе исключил одно из смягчающих обстоятельств: то, что молодой человек якобы намеревался добровольно возместить гражданам всё похищенное. Так что, по вступившему в силу приговору краевого суда, бывший полицейский получил уже 4 года колонии общего режима.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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