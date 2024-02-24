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Алтайский край держится в числе самых активных регионов по заявкам на ДЭГ

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Алтайский край держится в числе самых активных регионов по заявкам на ДЭГ

Фото: "Толк"

Жители края активно подают заявки, чтобы голосовать в онлайн-формате. Всего такая опция будет доступна в 28 регионах страны

Алтайский край находится в тройке регионов-лидеров по активности подачи заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Россияне подали на Госуслугах уже более 3 млн заявлений на участие в ДЭГ. Самым активным регионом стала Московская область, далее Ростовская область, следом идет Алтайский край.

Голосование на платформе ДЭГ будет проводиться с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта.

Как ранее писал “Толк”, заявки на онлайн-голосование подали более 145 тысяч жителей края .

Взято отсюда.

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