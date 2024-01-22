Зима. Солнце. Магнитная буря Фото: Unsplash.com

На Солнце зафиксировали вспышку, которая принесет на планету магнитную бурю. Явление может повлиять на состояние метеозависимых людей, а также стать источником северного сияния в средних широтах

23 января в Алтайском крае прогнозируют очередную магнитную бурю, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН.

По данным экспертов, магнитосфера начнет приходить в возбужденное состояние уже вечером 22 января, однако лишь на следующий день ее состояние достигнет магнитной бури – конкретно с 6.00 до 9.00 и с 12.00 до 15.00.

Специалисты оценивают вспышку на Солнце на уровень G1, который считается самым слабым в шкале, тогда как G5 – это максимально сильная буря.

После периодов легкой магнитной бури также зафиксировали несколько часов геомагнитных возмущений. После этого магнитосфера придет в состояние покоя.

Ранее эксперты предупредили о волне крупных вспышек на Солнце в течение года. По данным специалистов, небесное светило достигнет пика своей активности, что грозит мощными магнитными бурями.

Взято отсюда