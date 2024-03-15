Алтайский край готов к дальнейшему участию в индивидуальной программе развития

Губернатор Алтайского края высоко оценил эффективность программы индивидуального развития региона

В ходе рабочей встречи с министром труда и социального развития РФ Антоном Котяковым губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о результатах реализации пятилетней индивидуальной программы развития региона, по которой в край дополнительно поступило 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края.

Так, Виктор Томенко высоко оценил эффективность программы: за время её действия исходные целевые показатели по некоторым направления превышены в разы.

– Планировали за 4 года создать примерно 1800 рабочих мест – создали больше 3 тысяч. Планировали привлечь около 3,5 млрд внебюдженных инвестиций, по факту привлечено около 16 млрд рублей или почти в 4,5 раза больше, чем было предусмотрено нашими планами. Нам необходимо продолжать поддерживать субъекты малого предпринимательства, докапитализировать институты развития. Запланированный на 2024 год 1 млрд рублей пойдет на эти цели, что позволит решить вопросы, связанные с созданием рабочих мест и привлечением дополнительных инвестиций. Все механизмы работы по программе отлажены и дают хороший результат. О результатах я неоднократно докладывал Председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, – пояснил губернатор.

На стимулирование инвестиционной деятельности в рамках программы направлено около 70 процентов средств. Еще 30 процентов объема средств пошло на решение социальных и инфраструктурных вопросов, рассказал Томенко.

По словам губернатора, правительство Алтайского края готово продолжить работу по индивидуальной программе. О возможности продлить ее еще на 6 лет объявил президент в своем Послании Федеральному Собранию.

– С учетом той пользы, которую нашему региону принесло участие в программе, и с учетом сохраняющихся проблем в социально-экономической сфере, мы бы хотели участвовать в следующем этапе программе, – сказал глава региона.

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Взято отсюда