Алтайский край готов к прохождению весеннего паводка

Фото: пресс-служба Республики Алтай

Глава региона заверил, что все силы и средства находятся в полной боевой готовности к возможным ЧС, и власти “держат руку на пульсе”

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе уже несколько лет ведется подготовка к прохождению весеннего паводка. Об этом он сообщил в интервью “Вести22” .

Так, в регионе, по словам Томенко, развита система гидротехнических сооружений. Как утверждает глава региона, в крае успешно выполняют свою функцию ГТС в микрорайоне Зеленый Клин г.Бийска, Чарышском районе, Красногорском районе.

Кроме того, в процессе создания находится система ГТС в Краснощековском районе. Работы завершатся уже в этом году. На ее строительство направили более полумиллиарда рублей федеральных средств.

“Убежден, что мы сегодня находимся в полной готовности даже к самым сложным ситуациям, которые можно прогнозировать по нескольким причинам – малоснежная зима, оттепели, сильные морозы. Возможно вода пойдет верхом. Не первый год мы в крае сталкиваемся с этими ситуациями, изучаем их развитие, совершенствуем меры реагирования. Жителей края хочу заверить, что мы держим руку на пульсе“, – сказал Виктор Томенко.

Глава региона отметил, что важно выстроить работу всех сил и средств при подготовке к прохождению весеннего половодья – от системы оповещения до реагирования.

Томенко добавил, что на случай возникновения ЧС, вызванных паводком, в резервном фонде предусмотрены финансовые средства.

Взято отсюда.

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