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Алтайский край лидирует в России по производству чечевицы

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Алтайский край лидирует в России по производству чечевицы

По данным Росстата в прошлом году в стране было произведено 345 тысяч тонн этой культуры. Максимальный объем получен в Алтайском крае.

Аграрии нашего региона собрали 99 тысяч тонн чечевицы. Это 29% от общероссийского производства.

Отметим, что наш регион традиционно на протяжении многих лет возделывает чечевицу. Аграрии занимаются ее производством, так как на культуру есть спрос, в том числе и потребителей из других стран.

Взято отсюда.

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