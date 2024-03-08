Алтайский край лидирует в России по производству чечевицы

По данным Росстата в прошлом году в стране было произведено 345 тысяч тонн этой культуры. Максимальный объем получен в Алтайском крае.

Аграрии нашего региона собрали 99 тысяч тонн чечевицы. Это 29% от общероссийского производства.

Отметим, что наш регион традиционно на протяжении многих лет возделывает чечевицу. Аграрии занимаются ее производством, так как на культуру есть спрос, в том числе и потребителей из других стран.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости горного алтая сегодня свежие ,