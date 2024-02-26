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Алтайский край лидирует в стране по суточным тратам на санаторно-курортный отдых

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Алтайский край лидирует в стране по суточным тратам на санаторно-курортный отдых

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Портал бронирования “Санатории-России.рф” подвел итоги санаторного отдыха за 2023 год. Согласно данным в санаториях Алтайского края отдыхающие провели 1 млн 652 тысячи ночей и заплатили в среднем 4470 рублей за ночь в прошедшем году, а по всему Сибирскому федеральному округу – 6 млн 545 тысяч ночей.

Алтайский край лидирует по стране по суточным тратам на санаторно-курортный отдых. Он находится на 1 месте в СФО и на 6 месте в России по числу ночевок в санаториях.

В топ-3 в СФО также входят Кемеровская область и Новосибирская область.

Стоит отметить, что по количеству гостей традиционно лидируют отдыхающие старше 55 лет. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев.

Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

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Взято отсюда

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