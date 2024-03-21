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Пластиковые окна в Горняке

Алтайский край масштабно заявился на главной туристической выставке страны. Фото

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Выставку MITT в столице России ежегодно посещают десятки тысяч человек. На площадке форума проводится большая деловая программа

Стенд Алтайского края вошел в число наиболее масштабных среди региональных экспозиций России на главной туристической отраслевой выставке России – MITT-2024, которая открылась в Москве 19 марта. Сюда экспозиция фактически переехала с другой площадки – форума “Интурмаркет”, проходившего 16–18 марта.

Площадка региона в “Крокус Экспо” встречает посетителей почти у входа. На этом форуме край представляют Алтайтурцентр, более десятка туркомпаний, санаториев, Фонд “Денисова пещера”, ресторан “Горная аптека” и другие. Участники не только предлагали свои услуги, но и угощали посетителей выставки.

На площадке стенда организовали небольшие локации, где можно провести переговоры или отдохнуть.

В числе других регионов, прозвучавших на выставке громко в прямом и переносном смысле, стали территории Кавказа, которые значительно усилили свои позиции на внутреннем туристическом рынке в последние два-три года. Об этом говорили в том числе и в ходе деловой программы форума.

Свои экспозиции предложили регионы юга, Дальнего Востока, национальные республики страны.

На соседней площадке с регионами России расположились стенды зарубежных стран – Средней и Восточной Азии, Африки, Латинской Америки.

Алтайский край масштабно заявился на главной туристической выставке страны. Фото

Выставка MITT-2024 Фото: “Толк”

Самое большое число посетителей на обеих площадках собирали национальные представления: игра на музыкальных инструментах, танцы в костюмах и т. д.

Выставка MITT – одна из крупнейших международных выставок России в сфере туризма. В этом году в ней принимают участие свыше 650 компаний, 170 спикеров, организовано 17 деловых мероприятий – круглых столов, экспертных сессий, обучающих кейсов. В этом году она проходит в 30-й раз.

Взято отсюда

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