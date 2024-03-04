Алтайские пчеловоды содержат более полумиллиона пчелосемей

Алтайский край может стать лидером страны по объему производства меда, сообщает ТГ-канал “Вести Алтай” со ссылкой на Минсельхоз.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано около 180 тысяч пчелосемей. В министерстве отмечают, что по факту их намного больше.

Отметим, что по подсчетам, алтайские пчеловоды содержат более полумиллиона пчелосемей. Также, по официальным данным, в прошлом году за пределы региона было вывезено около 5 тысяч тонн меда. Однако этот показатель может быть больше в 3-4 раза.

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Взято отсюда