Алтайский край может стать российским лидером по производству меда и количеству пчелосемей

В Алтайском крае на базе АГАУ состоялось отраслевое совещание, на котором обсудили актуальные проблемы переработки меда и пчелопродуктов.

Рассказывая о развитии отрасли, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырёв, отметил, что на 1 января 2024 г. в регионе насчитывается 192 тыс. пчелосемей. В крае работают более 7 тыс. пасек, из них 42 – это крупные сельхозтоваропроизводители, которые содержат от 350 пчелосемей и более, а также племенной репродуктор по среднерусской породе пчел в Змеиногорском районе.

В 2023 г. в Алтайском крае было произведено 8386 т меда, в том числе товарного – 4590 т, пишет сайт АГАУ.

Однако, как отметил Михаил Чмырев, по неофициальным данным в крае насчитывается свыше 500 тыс. пчелосемей. Соответственно и товарного меда в крае производится порядка 15–20 тыс. тонн. Только отдельные районы производят по 500–600 т меда. Если эти цифры подтвердятся, то именно Алтайский край займет лидирующие позиции России по количеству пчелосемей и производству меда.

«Такой диссонанс в статистике — результат серых схем, которые наши пчеловоды, к сожалению, очень любят и не регистрируют настоящее количество», — отметил заместитель министра сельского хозяйства региона.

Также он проинформировал, что Алтайский край экспортировал в 2023 г. 414 т меда. Среди крупнейших импортеров – Казахстан, КНР, Монголия, Польша, США, Литва, Киргизия и др. страны. Постепенно растет экспорт в ОАЭ — в прошлом году эта страна закупила 1,4 т меда с Алтая.

Экспорт меда за рубеж можно существенно увеличить, уверен Михаил Чмырёв, но для этого необходимо повысить его качество и получить соответствующие сертификаты.

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