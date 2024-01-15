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Алтайский край не получил федеральных денег на расселение аварийного жилья

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Алтайский край не получил федеральных денег на расселение аварийного жилья

Аварийное жилье Фото: Толк

Пока новый этап программы по расселению людей из аварийного жилья в Алтайском крае не принят, а финансирование Фонда развития территорий не определено

Алтайский край в 2024 году не получил средства из федерального бюджета на продолжение реализации программы по расселению аварийного жилья, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на минстрой региона.

Власти Алтайского края в 2023 году должны были досрочно завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На реализацию соответствующей программы с 2019 года Фонд развития территорий за счет федеральных средств выделял 4,2 млрд рублей, из краевой казны направляли еще 1,5 млрд рублей. Предполагалось, что в связи с ее досрочным завершением регион приступит к следующему этапу, предусматривающему расселение домов, которые признали аварийными до 1 января 2022 года.

Однако новую программу пока не приняли. В минстрое Алтайского края сообщили, что параметры будущей программы уже сформировали. Так, в нее войдут 285 домов общей площадью около 90,3 тысячи кв. м, в которых проживают 5819 человек.

Министерство добавило, что прорабатывало с Фондом развития территорий вопрос о дальнейшем расселении аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. За предоставлением финансирования планировали обратиться после завершения предыдущего этапа. До тех пор Алтайский край будет заниматься этой проблемой самостоятельно. В 2024 году на эти цели предусмотрели 300 млн рублей. Деньги пойдут на помощь муниципалитетам в расселении аварийных домов, которые получили этот статус с 2017 года.

Таким образом, темпы расселения аварийного жилья в 2024 году остаются под вопросом.

Взято отсюда

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