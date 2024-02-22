реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Алтайский край обогнал Москву в рейтинге перспективности трудоустройства

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Алтайский край обогнал Москву в рейтинге перспективности трудоустройства

Женщина. Работа. Компьютер Фото: unsplash.com

По словам аналитиков, оценивая регионы, они учитывали медианную предлагаемую зарплату, уровень безработицы, прожиточный минимум для трудоспособных и другие показатели

Алтайский край занял 45-е место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года, сообщает hh.ru.

Регион набрал 71,4 балла, пропустив вперед другие сибирские территории. Лучшую позицию в списке – 18-е место – из регионов Сибири заняла Кемеровская область с 74,5 баллами. Вслед за ней на 19-м месте оказалась Новосибирская область (73,40 баллов). Третьей по СФО стала Иркутская область с 25-м местом и 72,7 баллами. Далее расположились Омская область (31-е место и 72,5 балла) и Красноярский край – (34– место 72,2 баллов).

Лидером же среди 84 регионов страны стал Татарстан, который набрал 77,4 балла. А вот Москва смогла занять лишь 65-е место с показателем в 68,2 балла. Продвинуться выше, как объяснили аналитики, столице помешала очень высокая конкуренция за рабочие места.

“В основу оценки регионов легли объективные статистические показатели. Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства, – объяснил аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.

Ранее “Толк” писал о том, каких специалистов не хватает в Алтайском крае. Так, в регионе на три сферы приходится половина вакансий, которые заявили в службу занятости работодатели.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

ВСУ нанесли удар по жилому дому в центре Донецка, есть погибшие

Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по жилому многоквартирному…

Узнать больше
“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер…

Узнать больше
В НАТО заговорили о возможных сроках нового контрнаступления ВСУ

В НАТО заговорили о возможных сроках нового контрнаступления ВСУ

Украина может попробовать перейти в новое контрнаступление в 2025 году,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp