Женщина. Работа. Компьютер Фото: unsplash.com

По словам аналитиков, оценивая регионы, они учитывали медианную предлагаемую зарплату, уровень безработицы, прожиточный минимум для трудоспособных и другие показатели

Алтайский край занял 45-е место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года, сообщает hh.ru.

Регион набрал 71,4 балла, пропустив вперед другие сибирские территории. Лучшую позицию в списке – 18-е место – из регионов Сибири заняла Кемеровская область с 74,5 баллами. Вслед за ней на 19-м месте оказалась Новосибирская область (73,40 баллов). Третьей по СФО стала Иркутская область с 25-м местом и 72,7 баллами. Далее расположились Омская область (31-е место и 72,5 балла) и Красноярский край – (34– место 72,2 баллов).

Лидером же среди 84 регионов страны стал Татарстан, который набрал 77,4 балла. А вот Москва смогла занять лишь 65-е место с показателем в 68,2 балла. Продвинуться выше, как объяснили аналитики, столице помешала очень высокая конкуренция за рабочие места.

“В основу оценки регионов легли объективные статистические показатели. Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства, – объяснил аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин.

Ранее “Толк” писал о том, каких специалистов не хватает в Алтайском крае. Так, в регионе на три сферы приходится половина вакансий, которые заявили в службу занятости работодатели.

Взято отсюда