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Алтайский край оказался одним из самых закредитованных регионов России

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Алтайский край оказался одним из самых закредитованных регионов России

Алтайский край разместился на 69-м месте рейтинга по уровню минимальной закредитованности

Алтайский край стал одним из самых закредитованных регионов России. Каждый житель края в среднем должен банкам 353 тысячи рублей, сообщает “Толк” со ссылкой на РИА Новости.

В рейтинге по уровню минимальной закредитованности Алтайский край занял 69-е место из 85. Так, соотношение годовой зарплаты и среднего долга по кредитам в регионе – 74,7%. 

В топ-10 самых закредитованных регионов попали Республика Алтай и Новосибирская область. На последнем, 85-м месте, оказалась Республика Тыва: там в среднем человек должен банкам 892 тысячи рублей, а соотношение среднего долга и годовой зарплаты составляет 149,4%. 

Всего по состоянию на 1 февраля 2024 года россияне должны по кредитам 33 триллиона рублей. 

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Взято отсюда

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