12.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сбывается худший из прогнозов. Зеленский договорился о новых атаках на Россию
Новости Алтай
США превращают Ближний Восток в кровавую баню, — Эрдоган
Новости Алтай
Армия России наступает у Донецка, стремясь взять в котёл Авдеевку
Новости Алтай
Танковая дуэль под Торским: Российская машина против двух украинских
Новости Алтай
Все только начинается: Израиль получил страшный ультиматум
Новости Алтай
Байден лично подписал “приговор” Израилю: шокирующие факты вышли наружу

Коллекция категорий

Бизнес172 Новости
Здоровье414 Новости
Новости Алтай1708 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование213 Новости
Общество430 Новости
Объявления80 Новости
Политика365 Новости
Спорт253 Новости
Платим за интересные новости!

Алтайский край оказался в числе худших регионов по материальному благополучию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кошелек Фото: unsplash.com

Методика расчета рейтинга основана на показателях, характеризующих материальное положение людей в регионах по итогам 2022 года

Эксперты составили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2022 года, сообщает РИА “Рейтинг”.

Алтайский край в списке из 85 регионов занял 75-ю позицию, набрав 20,83 балла (20,59 в 2021 году).

Республика Алтай показала результаты еще хуже, расположившись на 82-й строчке. Лучший показатель из регионов Сибири у Красноярского края – 28-я позиция.

Источник

горняк новости
горняк онлайн

Добавить комментарий

Похожие новости