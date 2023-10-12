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Методика расчета рейтинга основана на показателях, характеризующих материальное положение людей в регионах по итогам 2022 года

Эксперты составили рейтинг регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2022 года, сообщает РИА “Рейтинг”.

Алтайский край в списке из 85 регионов занял 75-ю позицию, набрав 20,83 балла (20,59 в 2021 году).

Республика Алтай показала результаты еще хуже, расположившись на 82-й строчке. Лучший показатель из регионов Сибири у Красноярского края – 28-я позиция.

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