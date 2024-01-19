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Алтайский край оказался в лидерах сразу в двух антирейтингах по ценам на яйца

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Алтайский край оказался в лидерах сразу в двух антирейтингах по ценам на яйца

Яйца. Магазин Фото: Виталий Барабаш

В большинстве регионов РФ самую высокую динамику изменения цен показали яйца, которые начали дорожать в 2023 году, на что обратили внимание не только граждане, но и власти, в том числе федеральные

В Алтайском крае яйца взлетели в цене больше, чем во многих регионах России. При этом в СФО регион оказался абсолютным лидером по этому показателю, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на данные ЦБ.

Согласно мониторингу цен, по результатам ноября Алтайский край оказался на четвертом месте по росту цен на яйца среди регионов СФО. Тогда они подорожали на 57,74 % в годовом выражении.

Однако в 2023 году Алтайский край выбился в лидеры по удорожанию яиц и занял сразу первое место. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9 %, то есть почти в два раза. При этом край значительно оторвался от других субъектов Сибири. Так, после него в рейтинге идут Хакасия, где яйца подорожали на 79,82 %, Кемеровская область (78,74 %) и Республика Алтай (73,36 %).

Кроме того, Алтайский край по динамике увеличения цен на яйца также оказался одним из лидеров в стране и по этому показателю вошел в десятку, заняв девятое место.

Так, десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Коми – 97,97 %
  • Адыгея – 97,37 %
  • Пензенская область – 97,3 %
  • Калмыкия – 95,26 %
  • Крым – 93,61 %
  • Кировская область – 93,46 %
  • Кабардино-Балкария – 93,25 %
  • Севастополь – 92,99 %
  • Алтайский край – 92,9 %
  • Ростовская область – 91,21.

Ранее Виктор Томенко поручил разобраться с ценами на яйца и мясо кур.

Напомним, что еще в начале ноября жителей края удивил рост стоимости яиц, который продолжается до сих пор. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов уже поручил проверить эту тенденцию.

Взято отсюда

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