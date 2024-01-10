Пункт по сбору подписей Фото: barnaul.press
Уже все регионы страны передали первые партии собранных подписей. Идет подсчет и проверка подписных листов. После этого их направят в ЦИК
Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборах президента России продолжается.
В центральный избирательный штаб Путина привозят подписи, собранные в регионах. 9 января документы представили 19 субъектов, в том числе Алтайский край и Республика Алтай, сообщается на сайте штаба.
По данным на 10 января, уже все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии подписей. Сбор продлится до конца января.
Напомним, что самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Один регион может предоставить не более 7,5 тысяч.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.
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