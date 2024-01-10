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Алтайский край передал собранные за Путина подписи в его центральный штаб

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Алтайский край передал собранные за Путина подписи в его центральный штаб

Пункт по сбору подписей Фото: barnaul.press

Уже все регионы страны передали первые партии собранных подписей. Идет подсчет и проверка подписных листов. После этого их направят в ЦИК

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборах президента России продолжается.

В центральный избирательный штаб Путина привозят подписи, собранные в регионах. 9 января документы представили 19 субъектов, в том числе Алтайский край и Республика Алтай, сообщается на сайте штаба.

По данным на 10 января, уже все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии подписей. Сбор продлится до конца января.

Напомним, что самовыдвиженцам в свою поддержку необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Один регион может предоставить не более 7,5 тысяч.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Взято отсюда

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