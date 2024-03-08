Алтайский край первым в Сибири займется массовым выращиванием хризантем

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По словам коммерческого директора тепличного комбината “Новосибирский” Новгородцева, алтайские хризантемы и розы смогут закрыть потребности Урала Сибири и Дальнего Востока

В 2026 году в Барнауле начнут массово выращивать одиночные и кустовые хризантемы, сообщает ТАСС .

Производством займется обособленное подразделение “Алтайское” тепличного комбината “Толмачевский”, которое входит в ГК “Горкунов”. Продажей же цветы займется тепличный комплекс “Новосибирский“.

“В 2026 году будут уже ежедневно срезаться хризантемы, и будет уже масштабное производство“, – рассказал коммерческий директор тепличного комбината “Новосибирский” Владимир Новгородцев.

По словам гендиректора тепличного комбината “Новосибирский” Ивана Сорокина, хризантема у россиян второй по популярности цветок после розы.

В настоящее время на барнаульском производстве выращивают лишь небольшие партии хризантем. В основном же, цветы привозят в сибирские региона из Казахстана и Голландии.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае сожгли партию зараженных голландских хризантем.

Взято отсюда.

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