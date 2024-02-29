Алтайский край по темпам прироста промпроизводства занял второе место в Сибири

По темпам прироста промышленного производства Алтайский край вдвое обогнал среднероссийский показатель и занял второе место среди регионов СФО, уступив только Новосибирской области. За счет чего отрасли удалось добиться таких успехов в прошлом году, расспросили руководителя регионального Минпромэнерго Вячеслава Химочку журналисты.

Успехи

Считается, что драйверами развития алтайской индустрии последние два года выступают западные санкции и выросшие потребности оборонной промышленности. Однако министр опровергает важность последнего фактора, замечая, что предприятия ВПК производят только 5% промышленной продукции региона. Поэтому рост промпроизводства в крае, а он по итогам 2023 года составил 105,8%, связан именно с работой гражданских предприятий.

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в выпуске одежды – в 1,7 раза, кожи – в 1,6 раза. Серьезный рост зафиксирован в производстве комплектующих для автотранспортных средств – 145,9%.

Большой вклад в положительную динамику обеспечил «Барнаултрансмаш» своими двигателями внутреннего сгорания, а также Алтайский завод прецизионных изделий, специализирующийся на топливных системах для дизелей. Также рост показали предприятия вагоностроения – 113,9%. АО «Алтайвагон» и АО «Барнаульский ВРЗ» в 2023 году совокупно изготовили 10 753 вагона, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Одним из лидеров промышленного роста среди обрабатывающих производств стало производство химических веществ и химических продуктов (111,8%). Рост связан с увеличением выпуска серной кислоты, минеральных удобрений и других химических продуктов.

Хорошие результаты показали предприятия легкой промышленности. Группа компаний «Спецобъединение» разработала за прошлый год более тридцати новых моделей одежды. В швейном цехе компании «Тонар» разработано и запущено в производство 6 моделей костюмов для рыбалки и туризма. В 2024–2025 годы компания планирует увеличить мощности швейного цеха еще в 2 раза и выпустить на рынок новые модели зимней одежды.

Предприятие «Мартика», которое является одним из ведущих российских производителей бытовых изделий из пластика, в течение прошлого года представило несколько десятков новых продуктов.

За счет увеличения объемов производства на АО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар» выпуск лекарственных средств в регионе вырос на 12,7%.

На полках сетевых магазинов и на сайтах маркетплейсов стало значительно больше продукции компании «Ренессанс Косметик». На предприятии освоили почти тридцать новых видов продуктов – зубные пасты, жидкое мыло и ряд других товаров для населения.

Смена собственников

В конце прошлого года на трех крупных предприятия Алтайского края: «Кучуксульфат», «Нортек» и «ЯШЗ Авиа» в том или ином качестве зашла новая управляющая компания – «Росхим». Смена собственников тревожит.

– С учетом того, что алтайские заводы находятся в управлении АО «Росхим» всего несколько месяцев, делать выводы об эффективности руководителей предприятий и результатах работы за этот период преждевременно, – успокаивает руководитель регионального Минпромэнерго.

При этом негативных тенденций в этот период не зафиксировано. Заводы работают стабильно, продолжают выпуск продукции. Численность работников ООО «Нортек» и ООО «ЯШЗ Авиа» с октября 2023 года увеличилась на 115 человек.

Все три предприятия в 2024 году планируют продолжать набор сотрудников, увеличивать им заработную плату и наращивать объемы производства.

Сбавили обороты

Однако в январе этого года несколько предприятий в крае сбавили обороты. Так, на треть снизилось производство электрического оборудования. Вячеслав Химочка говорит, что это связано с поздним графиком отгрузки продукции ОАО «Алттранс» По итогам года предприятие планирует рост объемов выпуска продукции в натуральном и денежном выражении.

Также в отрицательной зоне производство кокса (96,5%). Но предприятие «Алтай-Кокс» в 2023 году аналогично начинало январь с таким же ИПП и в течение года наращивало выпуск.

– Ожидается поступательное развитие промышленности и в текущем году, и в последующие годы, – заверил министр.

Он объяснил также и причины снижения производства тепловой энергии алтайскими ТЭЦ по сравнению с прошлой зимой. Во-первых, это теплые месяцы ноябрь и декабрь 2023 года, а во-вторых, меры по энергосбережению: установка потребителями погодозависимой автоматики, а также восстановление и замена теплоизоляции.

Восемь мер

Выполнению планов способствует государственная поддержка отрасли. Промышленные предприятия Алтайского края используют 8 основных мер господдержки, направленных на компенсацию стоимости продукции, возмещение затрат на разработку, транспортировку продукции, создание промышленной инфраструктуры и приобретение оборудования. Общая сумма государственной поддержки предприятий на федеральном и региональном уровнях составила 3,8 млрд рублей, из которых субсидии и гранты 838,7 – млн, льготные займы 3 млрд.

– Все перечисленные механизмы поддержки будут действовать и в текущем году. Объемы выделенных средств сохраняются на уровне 2023 года, а по ряду направлений даже увеличиваются на 40 млн рублей, – пообещал Вячеслав Химочка.

Справка Общая стоимость произведенной и отгруженной промышленной продукции в регионе превысила 668 млрд рублей. По данному показателю среди регионов СФО край занял 6 место. Прибыль организаций обрабатывающих производств по итогам 11 месяцев 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 1,6 раза и составила больше 59 млрд рублей. ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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