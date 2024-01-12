Таблетки Фото: pixabay.com

На покупку лекарств для алтайских льготников в бюджете предусмотрено почти 2 млрд рублей – это почти на 400 млн больше, чем в году минувшем.

В Алтайский край поступили лекарства для льготников, сообщают “Вести Алтай”.

В сети “Аптеки Алтая”, где хранят льготные препараты, рассказали о получении 32 наименований лекарств, в том числе медикаментов для диабетиков, средств для лечения заболеваний ЖКТ, а также диуретиков и противосудорожных.

При этом в регион доставили еще не все препараты. В алтайском минздраве подчеркивают, что ситуация с нехваткой медикаментов временная.

Многие жизненно необходимые препараты жителям края пришлось ждать месяцами. Чаще других на отсутствие нужных медикаментов жаловались люди с сахарным диабетом. По их словам, с ноября они не могли приобрести сахароснижающий препарат “Онглиз”, тест-полоски “Сателлит Экспресс”, а также расходные материалы к инсулиновым помпам.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае могут появиться аптеки на базе мобильных ФАПов. Инициативу внесли на рассмотрение депутатам АКЗС.

Взято отсюда