29.10.2023

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Алтайский край получит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пожар в Егорьевском районе Фото: t.me/minprirodyAK

Расходы в 11 регионах на тушение возгораний весной и летом этого года превысили ранее выделенный объем средств на борьбу с лесными пожарами

Российские регионы получат более 2,5 млрд рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, в бюджет Алтайского края поступит 44,2 млн рублей.

Средства из резервного фонда правительства направят в 11 субъектов. Это Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее “Толк” рассказывал о летних пожарах и тех, кто защищает “зеленые богатства” Алтайского края от огня.

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