Алтайский край получит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров
Пожар в Егорьевском районе Фото: t.me/minprirodyAK
Расходы в 11 регионах на тушение возгораний весной и летом этого года превысили ранее выделенный объем средств на борьбу с лесными пожарами
Российские регионы получат более 2,5 млрд рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Согласно документу, в бюджет Алтайского края поступит 44,2 млн рублей.
Средства из резервного фонда правительства направят в 11 субъектов. Это Якутия, Алтайский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Курганская, Магаданская, Свердловская, Томская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Ранее “Толк” рассказывал о летних пожарах и тех, кто защищает “зеленые богатства” Алтайского края от огня.
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