Алтайский край попал в конец рейтинга российских регионов по уровню преступности

Эксперты РИА Новостей составили рейтинг российских регионов по уровню преступности в 2023 году. Алтайский край занял в исследовании 68-ю строчку с показателем 178 уголовных дел на 10 тысяч жителей.

За прошедшей год ситуация в регионе немного улучшилась: количество преступлений снизилось на 3%. Однако число «особо тяжких» нарушений закона (убийств, причинений смерти по неосторожности) остается на одном уровне – 50 дел на 10 тысяч человек.

Самыми безопасными регионами России, согласно данному исследованию, стала Чечня (14,6 преступлений на 10 тысяч жителей), Ингушетия (40,8) и Дагестан (43,7). Наиболее высокое число уголовных дел зарегистрировали правоохранители Коми, Карелии и Республики Алтай (213,2; 210,1 и 209,2 соответственно).

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Взято отсюда.

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