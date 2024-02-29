Выставка-форум "Россия" Фото: Управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

На стенде Алтайского края особенно отметили два строящихся промышленных технопарка и уже введенный в эксплуатацию технопарк “Юг Алтая”

Алтайский край представил свои достижения в рамках Дня российского предпринимательства на Международной выставке-форуме “Россия” в Москве, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Выставка-форум “Россия” Фото: Управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

На мероприятии министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что восстановление отечественной экономики идет быстрее прогнозов и растет темпами выше среднемировых.

“Мы прошли уникальный период, справились с внешними шоками: пандемией, санкционным давлением. По масштабам и непредсказуемости аналогов им еще не было. Не было и готовых рецептов, как им противостоять. При этом российская экономика не только восстановилась быстрее прогнозов. Причинами такой устойчивости стал ряд факторов. Главный из них – это предпринимательская инициатива, гибкость бизнеса, скорость, с которой компании адаптировались к новым вызовам и ограничениям, конструктивный и доверительный характер отношений, который сложился между бизнесом и государством. Для реализации проектов, особенно крупных, бизнес стал активнее комбинировать те меры поддержки, которые за последнее время созданы, плотнее работать с региональными командами и формировать запросы на новые инструменты. Со стороны государства мы старались своевременно, оперативно донастраивать действующие инструменты”, – сообщил глава Минэкономразвития РФ.

Стенд Алтайского края посетила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова. Она отметила высокую значимость реализуемых в регионе инвестиционных проектов – двух строящихся промышленных технопарков и уже введенного в эксплуатацию осенью 2022 года технопарка “Юг Алтая”.

Выставка-форум “Россия” Фото: Управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

“Эффективность работы мер господдержки можно оценить по степени их реализации “на местах”. Сегодня Алтайский край входит в число тех, где бизнес активно использует возможности нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” для своего развития”, – подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Также на стенде региона можно было ознакомиться с инновационной продукцией предпринимателей края. Кроме того, для всех посетителей была представлена признанная лучшей в стране видеоэкскурсия по истории развития предпринимательства Алтайского края.

Врио начальника управления Елена Абдулаева отметила, что 84% хозяйствующих субъектов края – это представители малого и среднего бизнеса, среди них сельхозтоваропроизводители, краевые промышленные и торговые предприятия.

“Мы гордимся нашими предпринимателями и готовы продолжать двигаться в направлении покорения их новых бизнес-вершин”, – подытожила врио начальника управления.

Выставка-форум “Россия” Фото: Управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Руководитель Цента “Мой бизнес” Антон Слободчиков рассказал, что среди важнейших задач выставки – обмен опытом и достижениями.

“Где, как не здесь, за короткое время можно познакомиться с чем-то передовым и уникальным из каждого региона России, с возможностью впоследствии реализовывать практику в нашем регионе. Динамику роста краевого бизнеса невозможно отрицать. Мы каждый день работаем с предпринимателями, оказываем поддержу субъектам МСП и самозанятым. Их идеи для бизнеса, пути его реализации и монетизации своего дела удивительным образом обрастают все более продуктивными подходами, цифровизацией бизнеса, приобретают черты нового предпринимательства, основанного на мерах господдержки и ее лучших, в том числе технологических, достижениях “, – говорит Антон Слободчиков.

На протяжении последних лет размер средств, направленных на поддержку сферы МСП региона, постоянно увеличивался. Так, на реализацию государственной программы Алтайского края “Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае”, содержащей в том числе мероприятия Национального проекта и индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, в 2023 году направлено 1 379,9 млн. рублей, что превышает объемы 2022 года на 41,7 %. Благодаря усилиям правительства Алтайского края значительно увеличилась их федеральная составляющая: в 2023 году она достигла 1316,7 млн. рублей, что больше уровня 2022 года без малого в 1,5 раза. Учитывая складывающиеся социально-экономические условия, в 2023 году были реализованы дополнительные меры поддержки субъектов бизнеса, предусматривающие в том числе повышение доступности кредитных ресурсов. Так, благодаря применению всего комплекса мер субъектам малого и среднего предпринимательства Алтайского края с 2019 года (с момента начала действия национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”) оказана финансовая поддержка в размере более 71 млрд рублей, в том числе порядка 18 млрд рублей в 2023 году, а количество оказанных услуг составило 128 тысяч.



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