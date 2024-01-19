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Алтайский край принял участие в дне цифровизации на международной выставке «Россия»

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Алтайский край принял участие в дне цифровизации на международной выставке «Россия»

17 января состоялось главное ИТ‑событие зимы – день цифровизации на международной выставке «Россия» в Москве. В этот день Алтайский край показал широкой публике свои передовые цифровые решения и достижения.

Для участия в цифровых мероприятиях и представления проектов края выставку на ВДНХ посетили зампредседателя Правительства региона, руководитель администрации губернатора и правительства края Виталий Снесарь и замминистра цифрового развития и связи региона Дмитрий Чегров.

Алтайский край подготовил для презентации три проекта. Первый из них — цифровой сервис полевых метеостанций на базе АИС «Респак». Он помогает получать актуальную информацию об агрометеоданных в районе расположения конкретных полей для выбора оптимальных технологических решений в растениеводстве. С помощью него можно подобрать оптимальные условия для посева, планировать время опрыскивания и сбора культур, проводить мониторинг уровня азота и засоленности почвы. Цифровой сервис импортонезависим, он совместим с отечественными операционными системами Linux, браузерами Яндекс и Chromium-Gost.

Второй проект – модульный программно-аппаратный комплекс видеоидентификации и видеоаналитики компании «Галэкс». Он создан для повышения безопасности и антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры и граждан, пребывающих на этих территориях. С помощью искусственного интеллекта проводится биометрическая идентификация, поиск по ориентировкам, обнаружение тревожных объектов. В настоящее время комплекс проходит пилотное тестирование в региональном МВД.

Интерактивная карта системы образования края была представлена в качестве третьего проекта. Она обеспечивает доступ к данным о качестве реализации основных направлений нацпроекта «Образование» в крае и показывает результаты деятельности муниципальных органов управления образования и образовательных организаций.

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Взято отсюда.

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