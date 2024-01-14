Алтайский край стал лидером по объемам и качеству собранной гречихи

В регионе в 2023 году собрали 929 тысяч тонн, а более 40% собранного объема – первоклассное зерно

Алтайский край стал рекордсменом по количеству собранной гречихи в 2023 году – 929 тысяч тонн, сообщают “Вести Алтай”.

По данным Регионального центра оценки качества зерна, гречиха, выращенная на Алтае, оказалась рекордной и по своему качеству: более 40% собранного объема – первоклассное зерно.

По словам экспертов, интерес к алтайской гречихе вырос уже и со стороны других стран. Так, в 2022 году из края на экспорт отправилось почти 30 тысяч тонн гречихи, в то время как в 2023-м уже 59 тысяч тонн. При этом в разы вырос спрос со стороны Китая.

Таким образом, Алтайский край снова подтвердил звание «гречневой столицы», подчеркнули в Центре оценки качества зерна.

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Взято отсюда