Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в России

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, /НИА-АЛТАЙ/. В 2023 году в России произведено 345 тысяч тонн чечевицы.

По данным Росстата, максимальный объем получен в Алтайском крае.

Аграрии региона собрали 99 тысяч тонн этой культуры – 29% от общероссийского производства, уточняют в краевом Министерстве сельского хозяйства.

В регионе на протяжении многих лет возделывают чечевицу. На культуру есть спрос, в том числе потребителей из других стран.

Источник: Официальный сайт Правительства Алтайского края.

Взято отсюда.

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